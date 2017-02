A la reprise, Bruges s'est approprié le ballon et Vossen a directement fait comprendre à Van Langendonck qu'il devait sortir le grand jeu s'il voulait conserver son avantage (47e). Le gardien de Westerlo s'est ainsi opposé à des tentatives de Vossen (56e), Vormer (62e) et Izquierdo (70e), mais a dû s'incliner sur un tir de Vanaken dévié par son défenseur Nemanja Miletic (72e, 1-1). Westerlo égalisait.

Le dernier quart d'heure s'annonçait chaud et Vanaken (photo) a brûlé toutes les chances de Westerlo en plaçant un second but dans les filets gardés par Van Langendonck : 1-2 à la 83e minute de jeu. Westerlo n'a plus battu Bruges à domicile depuis 1999 et reste avant-dernier au classement avec 22 points. Le Club Brugeois en a maintenant 55.