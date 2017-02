Au quart d'heure, les Mauves se sont créés une nouvelle opportunité grâce au centre à ras de terre d'Acheampong en direction de Bruno, qui a vu sa frappe puissante détournée de justesse par Lodygin (15e). La réaction russe ne s'est pas faite attendre avec une double tentative de la part de Shatov et de Giuliano. Après un moment d'accalmie, les Bruxellois ont repris le dessus via une frappe précise et puissante de Frank Acheampong, à la 31e minute, qui portait le score à 2-0. Le Ghanéen réalisait ainsi son premier doublé sur la scène européenne cette saison.



Trois minutes plus tard, Thelin (photo) inscrivait presque un 3e but, mais sa reprise a été déviée in extrémis par le gardien du Zénith Saint-Pétersbourg. Au cours de la seconde mi-temps, moins animée en terme d'occasions, le Sporting d'Anderlecht s'est montré dangereux le premier sur un tir puissant hors cadre de Massimo Bruno (64e). Six minutes plus tard, le Zénith a timidement répondu sur un coup franc de Giuliano, capté sans difficulté par Ruben (70e).

A moins de dix minutes du coup de sifflet final, Dzyuba s'est joué de Deschacht pour finalement buter sur un Ruben vigilant entre les perches bruxelloises (82e). Le score restait inchangé. Le Sporting d'Anderlecht est ainsi parvenu à accrocher une victoire importante à domicile, avant de se déplacer à Saint-Pétersbourg le jeudi 23 février dans le cadre des 16es de finale retour.