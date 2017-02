L'Ordre paralympique est la plus haute reconnaissance à ceux qui ont contribué au développement du mouvement paralympique. "C'est un signe de reconnaissance", a déclaré Rogge, président du CIO entre 2001 et 2013. "J'ai travaillé en collaboration avec le CIP pendant 12 ans. J'espère que les Jeux Paralympiques vont encore évoluer. Les gens doivent avoir davantage de respect pour les athlètes paralympiques, mais cela va venir. Ils restent trop souvent dans l'anonymat et ce n'est pas mérité."