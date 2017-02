C'est le 3e prix de la soirée décroché par le FC Bruges, après le titre d'Entraîneur de l'Année pour Michel Preud'homme (photo) et le titre de 'Gardien de l'Année' pour Ludovic Butelle.

Michel Preud'homme, 58 ans, avait déjà remporté le Trophée Raymond Goethals 2016 qui récompense le meilleur entraîneur belge. L'entraîneur brugeois a mené son équipe au titre de champion 2015-2016 et en finale de Coupe de Belgique, perdue face au Standard de Liège (1-2).

"C'est un honneur de gagner ce prix ce soir car il y a de plus en plus de bons entraîneurs en Belgique et ça se voit chaque week-end", a souligné le coach des Blauw en Zwart.