Le ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles Rachid Madrane (PS) a dit mardi avoir appris "avec consternation" l'interdiction de voyage signifiée aux compétiteurs francophones belges de taekwondo, alors qu'ils s'apprêtaient à embarquer pour les USA.

"Les conditions de ce refoulement sont inadmissibles", a commenté le ministre dans un communiqué. M. Madrane tient à apporter son "total soutien" à ces sports, écartés d'une compétition d'envergure "pour des motifs non établis".

Pour le socialiste, la "politique intolérable" du Président Trump et de la nouvelle administration américaine en matière d'accès au territoire, "construite sur la méfiance, le repli sur soi et l'arbitraire, ne peut se poursuivre plus avant".