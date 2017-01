Sans surprise, la course élites a réservé ce dimanche un duel entre les deux derniers vainqueurs du Mondial et dominateurs de la saison, Wout van Aert et Mathieu van der Poel. Le Néerlandais a profité d'un mauvais départ de van Aert pour prendre le large en début de course. Le Belge est revenu sur son rival à mi-parcours.