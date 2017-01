Au retour des vestiaires, les 'Zèbres' qui se sont à nouveau montrés les plus menaçants, sans toutefois parvenir à creuser l'écart. C'est alors que, contre le cours du jeu, l'équipe de Francky Dury a égalisé (photo). Bien lancé en profondeur par une tête de Mbaye Leye, Babacar Gueye a d'abord raté le ballon avant de finalement le pousser dans les filets de Nicolas Penneteau (1-1), à la 68e minute.



Les Carolos se sont cependant rattrapés et ont pris la totalité des points grâce à un coup franc direct de Jordan Remacle, monté au jeu en cours de partie. Le joueur, arrivé de l'Antwerp lors de ce mercato hivernal, a subtilement contourné le mur flandrien pour faire exploser un Mambourg chauffé à blanc (86e minute).



Grâce à cette victoire, Charleroi passe provisoirement à la quatrième place, avec 40 points, à six points de son adversaire du soir, toujours troisième. Zulte Waregem n’est devancé que par le Club Brugeois (49) et Anderlecht (47).