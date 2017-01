Le Standard a rapidement pris le jeu à son compte en ouvrant la marque dès la 3e minute de jeu, grâce à une tête placée de Belfodil (0-1). Dans la foulée, les Germanophones ont réagi via une frappe sur le poteau de Lazare (7e minute de jeu) et un face à face manqué de Sylla avec Jean-François Gillet (10e minute).

Sans se laisser décontenancer, les Rouches ont touché la transversale adverse sur une frappe puissante d'Orlando Sa (33e). Au retour des vestiaires, les Pandas ont recollé au score grâce au but contre son camp de Laifis, provoqué par le tir de Lazare (55e, 1-1). Un peu plus de dix minutes plus tard, Mohamed Sylla (photo), très bien trouvé par Siebe Blondelle, a donné l'avance aux siens en crucifiant Gillet en un contre un (66e, 2-1).