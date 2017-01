Je me sens très, très honorée", a déclaré Kim Clijsters (photo archives). "C'est un immense honneur que son nom se trouve soudain parmi les plus grandes joueuses de tennis que l'on admirait enfant et parmi quelques-unes des formidables joueuses que j'ai rencontrées lors de ma carrière."

Pour prétendre entrer au Hall of Fame, il faut avoir arrêté sa carrière depuis au moins cinq ans et avoir eu une carrière internationale remarquable "marquée par son intégrité, son caractère et son fair-play".

C’est le cas de Kim Clijsters qui a mis un point final à sa carrière en 2012. Elle a gagné 41 titres WTA, dont quatre Grands Chelems: Open d'Australie en 2011, et l’US Open en 2005, 2009 et 2010. Elle a été finaliste à deux reprises à Roland-Garros et double demi-finaliste à Wimbledon. Elle a occupé la place de n°1 mondiale pendant 20 semaines.