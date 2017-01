Auteur: AT (avec Belga)

AT (avec Belga) Le FC Bruges annonce samedi l'arrivée du footballeur néerlandais Lex Immers. Le milieu offensif vient du Cardiff City FC sur base d'un transfert libre. Le joueur de 30 ans va s'engager pour un an et demi, avec une option d'une année supplémentaire, dans la Venise du Nord, précise le club.