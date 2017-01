"C'était une décision très difficile parce que d'un côté il y avait une très grand club comme la Juventus, mais de l'autre il y avait une offre impossible à refuser pour l'avenir de ma famille", a confié le joueur à 'Tuttosport'. "Les dirigeants turinois se sont toujours bien comportés avec moi et je ne peux que les remercier. Je serai supporter de la Juventus et je souhaite qu'elle puisse triompher en Ligue des Champions. Et puis qui sait, peut-être que dans le futur nos routes se croiseront."

Convoité par la Juventus lors de ce mercato hivernal, Witsel a finalement cédé devant la proposition financière du club entraîné depuis le 9 juin 2016 par un ancien champion du monde, l'Italien Fabio Cannavaro. Le club a été promu cette saison en Super League chinoise. Il est installé dans la quatrième ville du pays avec 15 millions d'habitants. Elle est située au nord-est de la Chine, à 120 km au sud-est de Pékin.



Le club appartient depuis juillet 2015 à l'entreprise Quanjian Natural Medicine Science et Technology Development Co Ltd, spécialisée dans les parfums, cosmétiques et produits de beauté.