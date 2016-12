Eupen s'est imposé 1-3 (mi-temps: 0-1) à Ostende pour le compte de la 21e journée du championnat de Belgique de division 1, lundi, infligeant aux Côtiers leur première défaite de la saison à domicile.

Eupen avait ouvert la marque très tôt. Dès la première minute en effet, Henry Onyekuru s'offrait son 9e but de la saison d'un joli envoi (0-1). Les débuts de période restaient catastrophiques pour les hommes d'Yves Vanderhaeghe. Dès la reprise en effet, Mamoudou Sylla (46e) doublait la mise pour Eupen (0-2). Dimata (82e) redonnait espoir aux Ostendais (1-2), mais Onyekuru, pour son 10e but de la saison donc, assurait la victoire des Germanophones dans les arrêts de jeu (1-3, 90+2).

Cela permet ainsi à Eupen de prendre trois points et de remonter à la 12e place provisoire, même si derrière lui, Westerlo laisse la lanterne rouge provisoire à Mouscron.

Westerlo a enfoncé en effet encore un peu plus Courtrai en s'imposant 4 buts à 1 grâce à deux buts de Ganvoula dès la 2e minute et à la 47e et, en deuxième mi-temps, grâce à des buts de Rommens (62e) et Daems (88e). Stijn De Smet, pour son premier but de la saison, avait brièvement égalisé à la 20e minute. Les Courtraisiens restent sur un pauvre 1 sur 18 en championnat.

Malines n'a pu aligner un 15 sur 15 en partageant l'enjeu (0-0) à Zulte Waregem mais les Malinois restent sur un 5e match d'affilée sans défaite. Lokeren et Waasland-Beveren n'ont pu non plus se départager (0-0).