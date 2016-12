Face à Charleroi, le Malinois El Messaoudi a hérité de l'une des plus grosses opportunités de la première période sur une reprise de volée non-cadrée (29e). Lors d'un face à face avec Penneteau quelques instants plus tard, l'attaquant français Nicolas Verdier croisa trop son tir et manqua de peu l'ouverture du score (32e). Juste avant le repos, un coup franc de Kolovos s'écrasa sur la transversale de Charleroi (41e).

Il fallut ensuite attendre le dernier quart d'heure de la partie pour voir le match se décanter grâce à Mats Rits, à l'affut d'un ballon mal capté par le portier carolo, qui a ouvert le score à la 80e (1-0). Une courte victoire qui hisse les Malinois au sein du top 6 avec 34 unités, juste devant Charleroi (5e), fort de 34 points également.