Vainqueur d'Eupen dimanche soir (4-0), Anderlecht compte 35 points et conserve sa place dans le sillage du Club Bruges, le nouveau leader (37), et de Zulte Waregem (36), 2e. Sofiane Hanni (8e, 90e) et Leander Dendoncker (21e, 61e) ont été les artificiers mauves. Les Pandas, qui ont aligné un cinquième match sans victoire en championnat, se retrouvent 13e avec 17 points.

Gonflé moralement par sa qualification en Coupe de Belgique, Eupen a joué franc jeu au Parc Astrid. Les visiteurs ont laissé la maîtrise du ballon à Anderlecht mais, sur un contre, Henry Onyekuru a sonné l'alerte (4e). Hendrik Van Crombrugge blessé, Babacar Niasse a de nouveau pris place dans le but. Chanceux sur un premier essai de Hanni (2e), le jeune Sénégalais (19 ans) s'est planté sur une balle haute, qu'il a envoyée dans les pieds de l'attaquant algérien (8e, 1-0).

Encore pris en défaut par Hanni, Niasse a été sauvé par Diawandou Diagne, qui a mis le ballon dehors. Mais sur le coup de coin, Peter Hackenberg a dégagé le ballon au deuxième poteau où se trouvait Dendoncker (21e, 2-0).

Après toutes ces frayeurs, Niasse a remporté son un contre un avec Lukasz Teodorczyk (30e) et a dévié une reprise de la tête de Bram Nuytinck sur coup de coin (31e). Eupen échappait temporairement au carton aussi grâce à la bienvaillance de Massimo Bruno (34e) et de Youri Tielemans (36e), qui n'ont pas cadré leurs tirs.

A la reprise, les Pandas se sont présentés devant Frank Boeckx sans l'inquiéter outre mesure (48e). Ce sursaut n'a pas duré longtemps. Anderlecht a repris le contrôle et Niasse a empêché Bruno d'alourdir la marque (51e). Bien que combinant à un rythme moins élevé, Anderlecht a ajouté un troisième but par Dedoncker (61e, 3-0). Comme il ne se passait pratiquement plus rien, Niasse a commis une nouvelle grossière erreur: il a dégagé le ballon dans les pieds de Hanni, qui l'a lobé (90e, 4-0).