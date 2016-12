Genk, qui restait sur deux défaites en championnat, accueillait le Standard dans un match capital pour l'accession aux plays-off 1. En cas de défaite, les hommes de Peter Maes verraient les premières places s'éloigner dangereusement.

Les locaux vont s'illustrer dès le début de la rencontre lorsque que le Gambien Omar Colley a envoyé une tête au fond des filets de Guillaume Hubert sur un très bon centre de Leon Bailey (1-0, 3e). Mais le Standard, sur une phase similaire, va remettre les pendules à l'heure. En effet, un centre précis d'Edmilson a trouvé la tête d'Orlando Sa, auteur de son 11e but en championnat (1-1, 15e). Dix minutes plus tard, les 'Rouches' vont prendre les commandes du match. Sur corner, Ishak Belfodil a poussé le ballon au fond et mis les siens aux commandes après deux tentatives de Sa et Raman (1-2, 25e). Blessé, Benito Raman a dû céder sa place à Isaac Mbenza en fin de mi-temps.

Le même Mbenza a fait basculer le match à la 59e lorsqu'il a bousculé Leandro Trossard d'un coup de hanche. Le jeune ailier s'est fait expulser par Alexandre Boucaut, arbitre de la rencontre.

Genk, qui a battu Charleroi mercredi en Coupe (1-3), n'a pas directement profité de sa supériorité numérique. Le Standard, à 10, a irrémédiablement reculé. Hubert, auteur d'une belle parade sur une reprise de Nikolaos Karelis, a finalement dû s'avouer vaincu. Sur un nouveau centre, Samatta a permis à Genk de prendre un point, profitant d'un service de Jere Uronen (2-2, 78e). Dans un final acquis à la cause de l'équipe locale, les 'Rouches' ont plié mais n'ont pas rompu, glanant un point.

Au classement, le Standard demeure 8e avec 29 points, quatre points devant le Racing Genk (25). En fin de journée, le Club de Bruges recevra Courtrai alors qu'Anderlecht accueillera Eupen.