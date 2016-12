Eliminés en Coupe, Saint-Trond et La Gantoise avaient l'intention de venger leur frustration en championnat. Cette bonne volonté n'a pas engendré un spectacle palpitant. Après 25 minutes, on n'avait pas encore enregistré une véritable occasion de but. Le duo d'attaque gantois Kalifa Coulibaly-Jérémy Perbet ne parvenait pas à surprendre Dakoman Djene et Sascha Kotysch.

La première tentative valable est toutefois à porter au compte des deux Buffalos: passe de Coulibaly pour Perbet, qui envoie un ballon stoppé en deux temps par Lucas Pirard (30e). Juste avant le repos, Mamadou Bagayoko est passé près du but d'ouverture mais le lob du Canari n'a pas surpris Yannick Thoelen (45e).

Après la pause, les visités ont démarré à fond. Grâce à Gerkens, les fans trudonnaires ont vécu trois minutes de folie. L'attaquant a d'abord envoyé au fond un ballon dévié devant lui par Thoelen (46e, 1-0). Il a ensuite mis fin à un cafouillage devant le but (49e, 2-0). Saint-Trond n'était pas à l'abri. Sur coup de coin botté par Danijel Milicevic, Mitrovic a relancé la rencontre (66e, 2-1).

Hein Vanhaezebrouck a alors lancé Rob Schoofs et Thomas Foket à la place de Hannes van der Bruggen et Thomas Maton (70e). Gand était relancé mais Mitrovic a tout fait crouler en prenant une deuxième carte jaune (78e).

A dix, les Buffalos ont forcé un grand nombre de corners, qui n'ont rien donné. Par contre, monté au jeu à la place de Yohan Boli (77e), le jeune Janssens a signé la 5e défaite de la saison des Gantois (88e, 3-1).

Au classement, La Gantoise est 6e avec 32 points et Saint-Trond se donne un peu d'air (12e, 19 points).