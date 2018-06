Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir vous informer via tablettes et smartphones.

Pour répondre à cette attente, notre nouveau site internet sera "mobile responsive" et s’adaptera donc au format de tout support mobile. Vous bénéficierez ainsi d’un confort de lecture et de recherche accru.

Rejoignez-nous donc dès ce mercredi 6 juin en matinée sur flandreinfo.be !