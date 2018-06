L'ensemble, signé du "père du Tintin" Hergé, a été acheté par un collectionneur de Bruxelles qui "a souhaité rester anonyme", a indiqué à l'AFP un porte-parole, Eric Bradley. Le dessinateur Hergé, de son vrai nom Georges Remi, était lui-même originaire de Bruxelles.

Bien que la vente de samedi ait eu lieu au Texas, elle a été retransmise en direct en divers endroits, dont le QG néerlandais de Heritage Auctions près d'Utrecht. Les deux dessins de 32,2X50 cm et de 30,7X47,7 cm, réalisés en 1957 et qui représentent la page 58 du 19e album des aventures de Tintin, publié en 1958, n'ont pas atteint leur estimation, comprise entre 720.000 et 960.000 dollars.