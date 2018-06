Le Museum aan de Stroom (MAS) accueille ainsi la première rétrospective consacrée à Michaelina Wautier (autoportrait ci-dessous), la grande dame de la peinture baroque. De même, l'artère qui abrite le MAS baignera dans une atmosphère baroque grâce aux œuvres du photographe Athos Burez. L'exposition permanente Feest! ouvre également ses portes ce week-end.

D'autres activités comme une randonnée ou un concert baroque sont également au programme des festivités. Le Middelheimmuseum accueille pour sa part divers artistes contemporains belges et étrangers qui puisent leur inspiration dans le baroque. Les visiteurs (et surtout les enfants) pourront ainsi expérimenter durant ce week-end d'ouverture du festival le gigantesque château gonflable de l'artiste anglais Jeremy Deller.

Le peintre Luc Tuymans (qui vit et travaille à Anvers) fera dialoguer - dans l'exposition Sanguine/Bloedrood au MHKA - plusieurs artistes contemporains comme On Kawara, Jan Fabre, Michaël Borremans et Edward Kienholz avec les œuvres majeures de Rubens, Jordaens, Van Dyck et Francisco de Zurbarán.