Christophe Deborsu est né et a grandi à Namur, mais s’intéresse aussi beaucoup à la Flandre et maîtrise d’ailleurs bien la langue de Vondel. Il s’est donc associé à l’initiative de la Ville de Namur et son service touristique pour tenter de promouvoir encore davantage la Wallonie auprès des touristes flamands. Une opération de charme avait lieu ce lundi à la Graslei gantoise, où le journaliste distribuait des fraises namuroises.