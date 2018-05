Outre cet ouvrage d’importance historique, une collection de 86 dessins originaux de Richard Van Orley (1663-1732), descendant d'une célèbre lignée d'artistes bruxellois, et l'un des plus importants peintre et dessinateur de Belgique au 17e siècle - estimée entre 45.000 euros et 60.000 euros - a finalement été adjugée à une institution publique belge pour la somme de 108.750 euros.

Enfin, un livre d'heures du 15e siècle avec 55 miniatures et bordures originales - initialement estimé entre 40.000 et 50.000 euros - est parti pour 137.500 euros.