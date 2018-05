Portaels s’intégrait facilement dans les pays qu’il visitait que ce soit le Maroc, l’Algérie, l’Egypte d’Istanbul jusqu’à Jérusalem. Il avait des contacts faciles avec la population et était impressionné par les paysages et les phénomènes naturels, comme les tempête de sable.

Portaels s'inspirera, durant de longues années, des croquis réalisés au cours de ses voyages.

Tout cela a conduit à de très beaux portraits et à des scènes orientales. Mais les conditions sociales de la population sont aussi visibles dans son œuvre, il montre par exemple la traite des esclaves, la pauvreté et même déjà le problème des réfugiés. Un sujet plus que jamais d’actualité. Ainsi d’après le commissaire de l’exposition, Davy Deplechin "C'est précisément sur la valeur actuelle et la haute qualité des peintures de Portaels que nous voulons attirer l'attention".