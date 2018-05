Le film, qui raconte l'histoire vraie d'une adolescente née garçon qui rêve de devenir ballerine, a déjà été couronné, sur la Croisette, de la "Queer Palm", un prix indépendant qui récompense un film des sélections cannoises pour son traitement des thématiques altersexuelles (homosexuelles, bisexuelles, transgenres).

Son acteur principal, le jeune Victor Polster (16 ans), a quant à lui remporté vendredi le prix d'interprétation dans la section "Un Certain Regard" du Festival de Cannes.

Le jury du prix Fipresci a expliqué avoir primé le film qui l'a "le plus touché et ému". Le jury a également salué le travail et le courage du réalisateur, qui a su traiter avec brio un sujet complexe.

"Girl" est encore en lice pour la "Caméra d'or", un prix récompensant le meilleur premier film.