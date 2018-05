Le réalisateur Lukas Dhont a reçu le prix des mains du président du jury de la section "Un Certain regard", l'acteur américano-portoricain Benicio Del Toro. Le jeune Victor Polster est en effet rentré en Belgique après la projection du film samedi, l'adolescent devant retourner sur les bancs de l'école.

"Je suis très heureux de tout ce que ce projet m'a déjà apporté", a réagi Victor Polster à l'annonce de son prix, cité dans un communiqué du Fonds audiovisuel de Flandre (Vlaams Audiovisueel Fonds), qui a soutenu le long métrage. "Je suis incroyablement honoré d'avoir travaillé avec ces gens merveilleux, et reconnaissant envers Lukas de m'avoir choisi pour 'Girl'. Ce prix est une surprise totale mais je me sens d'autant plus heureux de l'avoir gagné avec ce film."