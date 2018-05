Lancé le 14 mars 2016, le module "Schiaparelli" (auquel a participé l'ORB) s'est écrasé. L'orbiteur "Trace Gas Orbiter" (TGO) tourne pour sa part depuis plusieurs semaines en orbite quasi circulaire autour de Mars. Enfin, l'instrument NOMAD de l'IASB doit étudier l'atmosphère martienne.

L'Observatoire royal de Belgique est également impliqué dans la mission américaine InSight, lancée le 5 mai et qui s'attache à déterminer la structure interne de la planète rouge. "Nous savons, avec une assez grande certitude, que Mars possède un noyau liquide, comme la terre. Nous le déduisons du fait que Mars possède des 'marées', le sol montant et descendant comme sur la terre. Nos collègues américains ont mesuré ces marées, et sur base de cela nous avons calculé que le noyau de Mars doit être liquide et environ de la même taille que celui de la terre", indiquait à la VRT l’astronome Tim Van Hoost de l’Observatoire royal de Belgique.