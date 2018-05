Héritier du Surréalisme et du Baroque flamand, l'artiste aux multiples talents a conçu "sur mesure" une exposition qu'il a voulue "spirituelle", à la fois onirique et grave, mais aussi empreinte de l'ironie des jeux et d'humour, à la manière du "maître" ostendais James Ensor. Ardent défenseur du dialogue entre les champs de la connaissance, Fabre invite, avec ses sculptures "typiques", à la méditation sur la vanité de l'existence. La mise en scène conçue par l'artiste met en exergue les questions que l'on peut se poser à propos des liens qui unissent l'homme et la Nature, y compris ... sa propre nature.

Jan Fabre est né en 1958 et a étudié à l'Académie des Beaux-Arts ainsi qu'à l'Institut municipal des Arts et Métiers d'Anvers. Il commença à acquérir, au cours des années 1990, une notoriété grandissante pour son travail de théâtre et de plasticien. Dès 1976, il s'est intéressé à l'art de la performance avant de se lancer dans la mise en scène et la chorégraphie.