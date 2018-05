Twitter/Stad Antwerpen

A.Fr. (avec Belga) Dès le mois de septembre prochain, un pass sera vendu au prix de 50 euros et donnera accès libre pendant un an à une centaine de musées répartis sur l’ensemble du pays. Le MuseumPASSmusées voit le jour à l’initiative des trois Régions du pays - Flandre, Bruxelles et Wallonie -, avec le soutien du ministre flamand de la Culture Sven Gatz et de son homologue francophone Alda Greoli. Les ministres souhaitent ainsi encourager auprès d’un plus large public la visite des musées.