Concernant l'origine du projet "Girl", Lukas Dhont, déjà connu pour ses courts métrages, explique avoir eu l'idée en 2009 en lisant le journal. On y parlait d'une jeune fille qui voulait devenir danseuse étoile mais qui était née dans un corps d'homme. Face à ce récit comportant plusieurs thèmes qui lui tiennent à coeur (l'identité, l'adolescence, la masculinité, la féminité,...), le réalisateur s'est alors mis à faire le portrait de quelqu'un de très héroïque, qui le mènera à son personnage de Lara. Et pour assurer la justesse du sujet à l'écran, le Belge s'est entretenu avec plusieurs personnes transgenres.

Dans "Girl", il a fait le choix dramaturgique de ne donner qu'un seul parent à son héroïne. "Lara prend la place de la femme dans la famille et le lien entre le père et sa fille est ainsi d'autant plus renforcé", explique le cinéaste, qui s'est entouré pour la chorégraphie de Sidi Larbi Cherkaoui et pour la musique de Valentin Hadjadj.