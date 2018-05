Vers minuit moins quart, samedi soir, le président du jury Arie Van Lysebeth proclamait les résultats de la finale du Concours Reine Elisabeth de chant, dans la salle Henri Le Bœuf du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, encore remplie de spectateurs. Le baryton allemand Samuel Hasselhorn (28 ans, photo) remportait le Premier prix.

"Je suis très satisfait et heureux", déclarait le lauréat, né en 1990 à Göttingen, en Allemagne. "Je tiens à remercier ma famille et mon épouse, qui étaient merveilleuses, et bien sûr tous ceux qui ont regardé." Le jeune baryton, qui sera papa cet été, avait convaincu le public par l’intelligence et la sensibilité de son interprétation, sa voix chaleureuse, sa présence en scène.