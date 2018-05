Le Bruxellois le plus connu au monde porte aussi souvent des costumes traditionnels reçus d’ambassadeurs des pays les plus divers. Comme, notamment, de l’Azerbaïdjan, du Japon et de Bolivie.

Les couturiers se sont aussi laissé inspirer par sa docilité. Manneken Pis a ainsi déjà reçu des cadeaux de Delvaux, Gaultier et Agatha Ruiz de la Prada.

Parmi ses mille costumes figure aussi celui d’une des icônes de la musique pop du 20e siècle, Elvis Presley.