"La procession du Saint-Sang, dédiée au passé historique et liturgique de Bruges, est considérée à juste titre comme le plus beau jour de la ville", indiquait son bourgmestre Renaat Landuyt (photo archives).

"Le fait que nous ayons accueilli ce jeudi 35.000 visiteurs prouve que l’événement plait tant aux Brugeois qu’aux touristes. Le Saint-Sang est une valeur sûre du calendrier touristique et offre également une plus-value économique non négligeable aux commerçants locaux. Je remercie tous les bénévoles et les collaborateurs qui sont à nouveau parvenus à réaliser un spectacle fantastique", concluait le bourgmestre Landuyt.