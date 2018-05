La chanteuse portera pour l'occasion une robe transparente noire de la créatrice belge Veronique Branquinho. Elle se produira aux côtés des candidats d'Azerbaïdjan, Islande, Albanie, République tchèque, Lituanie, Israël, Biélorussie, Estonie, Bulgarie, Macédoine, Croatie, Autriche, Grèce, Finlande, Arménie, Suisse, Irlande et Chypre. Seul le public votera mardi soir. Le jury de professionnels donnera déjà ses points ce lundi soir. Les points du public et du jury valent chacun 50%.

Durant la deuxième demi-finale qui aura lieu mercredi, 18 candidats présenteront leur morceau au public. Lors de ces deux soirées, dix candidats seront à chaque fois sélectionnés pour la finale. En plus du Portugal, les cinq pays plus gros contributeurs de l'Eurovision - l'Allemagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni et l'Espagne - sont qualifiés d'office en finale.

L'an dernier, le Portugal a remporté le concours Eurovision de la chanson avec "Amar pelos dois" interprété par Salvador Sobral. C’est donc le Portugal qui accueille cette année l’Eurovision de la chanson, à Lisbonne.