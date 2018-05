Cette dernière a travaillé dans la classe de Chantal Mathias. En 2015, elle profitait d’un échange avec la Manhattan School of Music de New York pour travailler avec Mignon Dunn. Elle se perfectionnait aussi auprès d’Anne Le Bozec, Margreet Honig, Regina Werner, Janina Baechle, Kenneth Weiss, Jeff Cohen, Susan Manoff et Olivier Reboul. En 2009, elle obtenait le 1er prix du concours Dexia Classics et chantait avec l’Orchestre de chambre de Wallonie à La Monnaie de Bruxelles. Marianne Croux interprète un répertoire d’opéra, mais aussi un répertoire varié de musique sacrée.

Quant à Charlotte Wajnberg (photo), elle a fait ses débuts à l’opéra de La Monnaie, à Bruxelles, à l’âge de 21 ans dans un opéra de Massenet. Depuis, elle a aussi chanté dans des opéras de Mozart. Elle participe à des productions du Conservatoire royal d’Anvers, mais aussi à des productions aux Pays-Bas et en Allemagne. Wajnberg a remporté le premier prix Dexia Classics en 2008 et une bourse d’étude de la Robus Foundation. Elle est aussi l’élève de Patricia McCaffrey à New York.