La directrice du Middelheim, Sara Weyns n’est pas impressionnée par ces critiques. "Je remarque que l’exposition d’un corps nu masculin déclenche plus de réactions que le fait de montrer un corps nu féminin. Car nous avons de nombreux corps nus féminins dans notre collection et je n’ai jamais entendu la moindre réaction d’indignation. Nous avons-nous même montré de nombreux corps masculin et là aussi sans réaction", ajoute Sara Weyns.

"C’est probablement dû à la plasticine rose qui est plus réaliste que le bronze. De plus, il ne s’agit pas d’un corps idéalisé. La plupart des corps classiques de l’histoire de l’art sont idéalisés. Il s’agit ici d’un corps plutôt banal dans une posture cambrée inhabituelle avec un peu de ventre et en chaussettes. Il est réaliste et en même temps caricaturé, avec des ongles grossis et des cheveux en bataille".