Ils sont issus des différentes chaînes de radio et télévision du service public : Kamal Kharmach représente la première chaîne TV (Eén), Sofie Lemaire la seconde chaîne TV (Canvas), Leonard Muylle la chaîne pour enfants (Ketnet), Friedl' Lesage la première chaine radio de la VRT (Radio 1), Cathérine Vandoorne les chaînes de radio régionales (Radio 2), Sieglinde Michiel la chaîne culturelle Klara, Tom De Cock la chaîne radio populaire MNM, Stijn Van de Voorde s’engage au nom de Studio Brussel, tandis qu’Annelies Van Herck (photo) représente la rédaction de l’information VRT NWS (TV, radio et internet) en Michel Wuyts la chaîne sportive Sporza.

A la veille de la Boekenbeurs à Anvers, des trophées LangZullenWeLezen seront décernés. Il ne s’agit pas à proprement parlé de prix littéraires mais de prix du public pour des livres néerlandophones dans dix catégories différentes. Pour établir une liste de livres sélectionnés, la VRT fera appel à un jury d’experts. Après les vacances d’été, les membres du forum auront 5 semaines pour émettre son vote.

Les dix catégories retenues sont les albums illustrés et livres pour enfants jusqu’à 12 ans, la littérature de jeunesse (jusqu’à 16 ans), le roman, les livres policiers et de détective, la poésie, l’actualité, l’histoire, les sciences, l’art et la culture, et enfin la bande dessinée et les romans graphiques.

LangZullenWeLezen est une initiative de la VRT, en collaboration avec le magazine Humo, le journal gratuit Metro, l’association Boek.be qui organise notamment la Foire du livre à Anvers, et la banque Fintro.