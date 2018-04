La ville de Hasselt veut introduire sa candidature en partenariat avec la province du Limbourg. Un premier congrès a déjà eu lieu ce samedi, avec d’éventuels partenaires.

L’échevine de la Culture, Karolien Mondelaers, précisait à la suite de cette rencontre : "Nous avons déjà quelques maisons de la culture solides et professionnelles à Hasselt. Nous avons plus de 200 associations socio-culturelles, et un Hasseltois sur trois est actif d’une façon ou d’une autre dans le domaine de la culture. Ensemble, nous pensons pouvoir offrir un programme intéressant".