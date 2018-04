Le morceau de 8 minutes 40 avait été entendu début avril en bande-son du défilé de présentation de Mosaert, la griffe du chanteur et de son épouse, la styliste Coralie Barbier, au Bon marché à Paris. "C'est la collection qui a inspiré la musique (...) et non pas la musique qui a inspiré une collection", avait alors commenté Stromae.

L'artiste avait déjà posté deux passages du clip sur son compte Instagram. Le chanteur n'est pas remonté sur scène depuis fin 2015, à l'exception d'une apparition le mois dernier à Bruxelles au côté du rappeur Orelsan.