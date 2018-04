Côté télévision, les 86 (co-)productions diffusées l'an dernier ont été regardées par 11,301 millions de téléspectateurs. Broer, W. Witse de film et Safety First: The Movie font partie des succès les plus marquants.

Le succès des productions flamandes se traduit également en reconnaissance internationale puisqu'elles ont remporté pas moins de 236 prix et un nombre important de sélections en festivals. "Le court métrage d'animation Catherine a remporté à lui seul 27 prix, King of the Belgians neuf et le court métrage documentaire Juanita Onzaga, The Jungle Knows You Better Than You Do, trois", souligne le VAF.

Fin 2017, le gouvernement flamand a annoncé que les dotations du VAF/Fonds Médias et du VAF/Fonds Games seront augmentées en 2018. Les nouveaux contrats de gestion des fonds ont été approuvés par le parlement en décembre.