D’après l'entourage du sculpteur belge de 46 ans, la police n'a pas encore pu intercepter les malfaiteurs. L'objet dont la valeur est estimée à 2,2 millions d’euros fait partie de l'exposition "My Secret Garden" et a déjà fait le tour de plusieurs expositions à travers les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie.

L’artiste qui a commencé sa carrière dans les années 1980 en peignant des graffiti s’est dit choqué par le vol. "Cela me donne un mauvais sentiment d’insécurité. Pour voler un tel objet d’un espace très sécurisé, il faut s’être bien préparé. Les voleurs n’ont eu besoin que de 4 minutes. Nous savons qu’une folle course-poursuite avec la police s’en est suivie. A grande vitesse et à contresens sur l’autoroute. Nous sommes avant tout très heureux qu’il n’y ait pas eu de blessés. Nous ne pouvons rien faire maintenant. Seulement attendre".