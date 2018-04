"Tout le monde disait qu'on était fous", raconte aujourd'hui Piet, en décrivant les trois essais nécessaires avant de parvenir à libérer l'épave du sable.

Le voilier de 20 mètres, décrit dans les années 60 par les spécialistes comme un des plus beaux yachts du monde, n'est alors plus qu'une coque vide, rongée par la rouille. Les deux mâts et les boiseries intérieures ont disparu.

Mais "l'entêtement" à sauver l'Askoy II est assumé par les Wittevrongel. Car chacun a sa priorité en tête en termes de résurrection: "Pour mon frère c'était le bateau, et pour moi c'était Brel", poursuit le cadet.

Parsemant ses propos d'anecdotes et de paroles du chanteur disparu en 1978, le septuagénaire présente ce dernier comme "un de ses pères spirituels". "J'ai été éduqué avec les chansons de Brel, je suis un peu un soixante-huitard", dit-il en riant. Avec le souvenir intact d'avoir croisé dans le magasin familial il y a 44 ans "un homme très simple, très aimable", ayant "beaucoup d'humour".

Dans le hangar qui abrite la rénovation de l'Askoy II, à la coque désormais repeinte comme à l'origine, bicolore rouge et bleue, une sorte de mini-galerie d'art à la gloire de l'icône belge a vu le jour.

Des dessins encadrés représentant Brel attendent un improbable acheteur et prennent la poussière du bois non loin de l'établi de Michel, un menuisier octogénaire qui a mis sa retraite entre parenthèses pour reconstruire les cabines.

L'objectif, explique Piet, est de sortir le bateau du hangar le 9 octobre 2018, pour le 40e anniversaire de la mort de l'artiste, puis de tenter une mise à l'eau le 8 avril 2019, date à laquelle il aurait eu 90 ans.