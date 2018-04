Auteur: E.S. avec Belga

E.S. avec Belga L'Exposition universelle de 1958 a été la première exposition de ce type organisée après la seconde guerre mondiale. Bruxelles, future capitale de l'Europe, a accueilli pendant 6 mois, du 17 avril au 19 octobre 1958, quelque 42 millions de visiteurs, avides de découvertes et de réjouissances diverses. Le monde avait, en cette fin des années 50, les yeux rivés sur Bruxelles et l'Atomium, monument phare de l'exposition et futur symbole de la capitale. Inaugurée par le roi Baudouin, l'Expo 58 reste pour les Belges un objet de fierté.