© François Struzik

J.A. Le Parlement francophones bruxellois accueille dès ce lundi une exposition bilingue sur l’égalité des sexes dans le monde. Organisée par Plan International Belgique, elle a pour but d’aider le public, et plus particulièrement les jeunes, à prendre conscience des stéréotypes et des discriminations qui existent, aujourd’hui encore, en Belgique comme ailleurs.