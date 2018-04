SBS Media Belgium, maison-mère des chaînes de télé privées VIER, VIJF et ZES, lancera la première diffusion depuis la ville d’Anvers. La nouvelle radio sera dans un premier temps émise sur les ondes FM, en ligne, ainsi que par câble.

"La marque internationale NRJ sera complétée par une création intégralement flamande", a souligné le directeur Tom Klerkx, qui dirige également Nostalgie en Flandre.

La structure de NRJ Vlaanderen sera détenue à 50% par le groupe Mediahuis (qui possède notamment De Standaard et Het Nieuwsblad), et à 50% par De Vijver Media (qui détient notamment SBS Media Belgium et Woestijnvis).