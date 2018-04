J.A. (avec Belga) "Girl", premier long métrage du Belge Lukas Dhont, fait partie des 15 films pour l'instant retenus dans la section "Un Certain Regard" pour la 71e édition du Festival de Cannes, a dévoilé jeudi Thierry Frémaux, délégué général du festival. Le film y sera projeté en avant-première mondiale. "Un Certain Regard" vise à mettre à l'honneur des oeuvres audacieuses et originales de cinéastes encore peu connus.