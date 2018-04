A.Fr. (avec Belga) L'émission "Taboe" (tabou), diffusée chaque dimanche depuis janvier sur la chaîne publique néerlandophone Eén, a fait le choix risqué de se moquer avec tendresse d'une jambe amputée ou d'une paralysie, ou de la pauvreté. Elle réalise une audience historique en Belgique (avec plus d’un million et demi de téléspectateurs) et s’est fait remarquer au MipTV, la grand-messe de la TV à Cannes (France). "C'est un programme où l'on se moque de gens desquels on ne devrait pas se moquer", annonce clairement le présentateur de l’émission, l'humoriste flamand Philippe Geubels.