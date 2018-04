Après Hito Steverl, Ben Rivers et Wang Bing, Francis Alÿs était le quatrième artiste à se voir attribuer le prix annuel Art & Film du musée du cinéma EYE d’Amsterdam, jeudi soir. Un prix d’une valeur de 25.000 livres anglaises.

L’artiste né en 1959 à Anvers, qui a grandi dans le Pajottenland et suivi une formation d’architecte à Tournai et Venise, avant de s’installer au Mexique, a acquis sa réputation grâce à ses films, ses photos, dessins, vidéos et "performances". En 1997, il parcourrait ainsi pendant 9 heures la capitale du Mexique avec un bloc de glace attaché à la jambe. Cet événement a été pris en vidéo sous le titre : "Paradox of praxis : sometimes making something leads to nothing".