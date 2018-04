Le magasin Priem situé sur la Zuivelbrugstraat, en plein centre de Gand est une véritable institution familiale. Ce sont les parents des exploitants actuels, Ivan et sa sœur Marie-Thérèse Priem, qui ont ouvert ce commerce en 1927 avec l’aide de leur grand-père. Ce dernier était capitaine au long cours, mais après une mauvaise expérience lors d'une violente tempête au Cap Horn, avait décidé de changer de métier.

Trois enfants ont repris l’entreprise. Lilian est décédée il y a quelques années mais Ivan (81 ans) et Marie-Thérèse (78 ans) sont là tous les jours au milieu de leurs rouleaux de papier peint. Et la relève est assurée : la petite nièce Yolanda vient donner un coup de main de temps en temps et reprendra le magasin plus tard.

Le magasin Priem est situé dans le cœur historique de Gand, un quartier très prisé où se trouvent de nombreux magasins et de restaurants. Les propriétaires ont reçu de nombreuses propositions de rachat de leur magasin. "Ils voudraient bien nous le racheter" confie Marie-Thérèse, "mais nous ne voulons pas. Nous sommes trop heureux de ce que nous faisons et en plus nous n’aurons droit qu’à une toute petite pension".

Grâce à sa vaste collection de papier peint de toutes les époques, la boutique attire de nombreux visiteurs étrangers. Selon Marie-Thérèse, il y a deux magasins au Japon qui vendent leurs produits et Ivan prétend même qu’il y a du papier peint de Priem sur les murs de la Maison Blanche à Washington.

"C’est au premier étage, nous avons vu les photos c’était du papier peint que nous étions les seuls à vendre, nous en sommes sûrs".

Bien sûr, le président des Etats-Unis n’est pas venu choisir lui-même dans le magasin mais Ivan se souvient d’une commande qui est partie directement vers l’aéroport de Zaventem à bord d’une camionnette spéciale. Tout est donc possible...