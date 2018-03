La photo de Jasper Jacobs, "La Couronne de Laurier de Nafi Thiam", immortalise elle aussi une femme d'exception. L'instant a été saisi lors de l'heptathlon de Götzis, où la Belge a dépassé la barre des 7.000 points.

"Ses tresses semblent flotter dans l'air et l'entourer d'une version moderne de la couronne de laurier, qui récompense les vainqueurs depuis l'Antiquité", a observé le jury. Cette photo vaut également à son auteur le prix du public.

Enfin, le jury a attribué une mention d'honneur à la photo "The Secretary of State" prise par le photographe de Belga Dirk Waem. "Cette photo est une composition unique: une piscine, une jeune femme qui prend un bain de soleil sur une bouée-licorne et... Pieter De Crem, Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur et son entourage, lors d'une mission économique à Abidjan (Côte d'Ivoire)".

Le photographe a "manifestement attendu le moment idéal", a félicité le jury. Ces trois photos se sont distinguées parmi les 604 envoyées par 86 journalistes domiciliés en Belgique ou au Grand-Duché du Luxembourg.