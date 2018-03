Jean-Pol GRANDMONT

A.Fr. (avec Belga) L'herbier virtuel du Jardin botanique de Meise est en ligne depuis mercredi 21 mars. Des images et des données de plus de 1,2 million de spécimens de l'herbier peuvent déjà être consultées gratuitement sur la plateforme www.botanicalcollections.be. La collection du Jardin botanique comprend 4 millions de plantes au total. "Nous avons passé un an et demi à photographier le bon million de plantes déjà reprises dans l’herbier virtuel", indique le biologiste Koen Es.