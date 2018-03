En 1999, lors du sommet de Washington, les chefs d'État et de gouvernement des pays de l‘Alliance décidèrent de remplacer le bâtiment par un siège adapté à ses besoins. On décida finalement de construire le nouveau quartier-général juste en face de celui que l’Otan quitte actuellement, soit de l’autre côté du Boulevard Léopold III, sur le site des anciens aérogares de l'aérodrome de Haren.

La construction débuta en octobre 2010 et le bâtiment était inauguré le 25 mai 2017 lors d’un sommet. La phase de test de l’équipement IT plus longue que prévu et des problèmes techniques retardèrent cependant le déménagement des fonctionnaires et des états membres dans ce nouveau bâtiment grandiose.

Lancé ce lundi 19 mars, le déménagement final devrait durer douze semaines. Le nouveau siège, qui accueille déjà "quelques centaines" de personnes, devrait être pleinement opérationnel à la mi-juin, à un mois d'un sommet des dirigeants alliés prévu les 11 et 12 juillet à Bruxelles - le deuxième du président américain Donald Trump. Mais les activités de l'Otan ne peuvent souffrir d'aucune interruption durant cette période, souligne l'organisation.